16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокурором Октябрьска назначили Сергея Демина Самарская область дополнительно получит 91 млн руб. на благоустройство сельских территорий Самарская область получит еще 14,7 млн руб. на лекарства для лечащихся на дому пациентов с COVID-19 Самарской области выделено дополнительно 528 млн руб. на строительство школы в Волжском районе Губернатор Дмитрий Азаров наградил почетным знаком Сергея Мамедова

Федеральная власть Власть и политика

Прокурором Октябрьска назначили Сергея Демина

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 130
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Октябрьска на пять лет назначили Сергея Демина, сообщает прокуратура Самарской области.

Сергей Демин родился в 1983 году. В 2011 г. он закончил СамГУ. С 2014 г. начал службу в органах прокуратуры Самарской области. Работал помощником прокурора Шигонского района; помощником, заместителем прокурора Сызрани; прокурором, старшим прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1