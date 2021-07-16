Прокурором Октябрьска назначили Сергея Демина

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Октябрьска на пять лет назначили Сергея Демина, сообщает прокуратура Самарской области.

Сергей Демин родился в 1983 году. В 2011 г. он закончил СамГУ. С 2014 г. начал службу в органах прокуратуры Самарской области. Работал помощником прокурора Шигонского района; помощником, заместителем прокурора Сызрани; прокурором, старшим прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области.