Данил Пруцев прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Полузащитник Данил Пруцев накануне, 16 июля, прибыл в Самару и присоединился к команде. Футболист, выступавший за "Крылья Советов" в начале прошлого сезона, провел первую тренировку с партнерами, передает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

В минувшем сезоне в футболке "Крыльев" Пруцев провел 6 матчей в ФНЛ и отдал голевую передачу. После перешел в "Сочи", в составе которого сыграл 20 матчей в РПЛ. Также Пруцев имеет 2 матча в составе молодежной сборной России.

Вместе с нашей командой Данил будет готовиться к матчу против "Урала", который состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 18 числа.