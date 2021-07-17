Данил Пруцев прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Полузащитник Данил Пруцев накануне, 16 июля, прибыл в Самару и присоединился к команде. Футболист, выступавший за "Крылья Советов" в начале прошлого сезона, провел первую тренировку с партнерами, передает пресс-служба ФК "Крылья Советов".
В минувшем сезоне в футболке "Крыльев" Пруцев провел 6 матчей в ФНЛ и отдал голевую передачу. После перешел в "Сочи", в составе которого сыграл 20 матчей в РПЛ. Также Пруцев имеет 2 матча в составе молодежной сборной России.
Вместе с нашей командой Данил будет готовиться к матчу против "Урала", который состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 18 числа.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?