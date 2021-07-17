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Единоборства Спорт

Самарский боксер Максим Власов договаривается о бое за статус претендента на титул WBO

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский боксер Максим Власов может провести бой за статус обязательного претендента на титул WBO, которым в данный момент владеет американец Джо Смит-младший. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на менеджера спортсмена Олега Богданова.

"Мы ведем переговоры с WBO, чтобы Власова назначили обязательным претендентом на поединок за элиминатор. С промоутерской компанией Top Rank мы не стали продлевать контракт по взаимному согласию", — приводит слова Богданова информационное агентство "РИА-Новости".

Напомним, в апреле Власов дрался с вышеупомянутым Смитом за вакантный пояс WBO в полутяжелом дивизионе. Бойцы отбоксировали все 12 раундов, поочередно перехватывая инициативу. После финального гонга двое из судей с минимальным перевесом насчитали победу американца, тогда как третий выставил ничью, благодаря чему Смит был провозглашен чемпионом мира.

Позже команда Власова пыталась опротестовать судейский вердикт, посчитав его несправедливым, однако результат так и не был изменен.

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