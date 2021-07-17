Самарский боксер Максим Власов договаривается о бое за статус претендента на титул WBO

Самарский боксер Максим Власов может провести бой за статус обязательного претендента на титул WBO, которым в данный момент владеет американец Джо Смит-младший. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на менеджера спортсмена Олега Богданова.
"Мы ведем переговоры с WBO, чтобы Власова назначили обязательным претендентом на поединок за элиминатор. С промоутерской компанией Top Rank мы не стали продлевать контракт по взаимному согласию", — приводит слова Богданова информационное агентство "РИА-Новости".
Напомним, в апреле Власов дрался с вышеупомянутым Смитом за вакантный пояс WBO в полутяжелом дивизионе. Бойцы отбоксировали все 12 раундов, поочередно перехватывая инициативу. После финального гонга двое из судей с минимальным перевесом насчитали победу американца, тогда как третий выставил ничью, благодаря чему Смит был провозглашен чемпионом мира.
Позже команда Власова пыталась опротестовать судейский вердикт, посчитав его несправедливым, однако результат так и не был изменен.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?