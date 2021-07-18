ФК "Акрон" обыграл астраханский клуб "Волгарь"

В субботу, 17 июля, подопечные Владимира Жапалэу склонили чашу весов в свою пользу во втором тайме – единственный мяч после розыгрыша штрафного забил Константин Базелюк. По итогам игры счет - 1:0 в пользу ФК "Акрон", передает пресс-служба футбольного клуба.

Владимир Жапалэу поблагодарил ребят за характер.

"Эта победа нам далась тяжело, но мелками шажками будем готовиться к следующей игре, идти вперед и только вперед. Спасибо и болельщикам, которые пришли на матч в такую жара. Вместе с ними мы доказали, что можем, мы - лучшие", - отметил тренер.

ПРОТОКОЛ МАТЧА: "Акрон" (Тольятти) — "Волгарь" (Астрахань) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Базелюк (68)

"Акрон" (Тольятти): Гойло, Рогач, Сагуткин, Босов (Чистяков, 56), Савичев, Чудин (Потапов, 73), Песегов, Палиенко, Майрович (Газданов, 56), Бабаев (Эмини, 74), Базелюк (Зуев, 84)

"Волгарь" (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Козлов, Габараев (Гилязетдинов, 68), Павлишин (Ращеня, 82), Болонин, Погосов (Демьянов, 78), Баев, Гоманюк (Жиронкин, 78), Юсупов (Лесников, 82)

Предупреждения: Козлов (1, грубая игра), Гоманюк (43, симуляция), Бабаев (44, грубая игра), Погосов (66, срыв атаки), Савичев (81, грубая игра), Базелюк (84, грубая игра).