"Крылья Советов" уступили "Уралу" в заключительном контрольном матче

В воскресенье, 18 июля, "Крылья Советов" сыграли контрольный матч с "Уралом". Поединок проходил в закрытом режиме на "Солидарность Самара Арене".
Встреча получилась с большим объемом борьбы и грубости, арбитр неоднократно показывал желтые карточки, сообщает сайт самарского клуба.
Единственный гол забил Юрий Железнов на 28-й минуте матча после флангового прострела в штрафную площадь Ивана Ломаева.
Матч первого тура премьер-лиги "Крылья" проведут 25 июля против "Ахмата". Игра начнется в 20:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?