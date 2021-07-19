В Самаре пройдет баскетбольный турнир Summer 3х3

В понедельник, 19 июля, в 16:00, в парке им. Ю. Гагарина пройдет турнир Summer 3х3, сообщает пресс-служба федерации баскетбола Самарской области.
Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 2006–2009 годов рождения.
"Всего предусмотрено четыре возрастные категории, игры пройдут в Самаре (первый тур), а затем до конца лета — в других уголках Самарской области", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.