В Хворостянском районе в 2022 г. отремонтируют дорогу и два моста

Министерство транспорта Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу Приволжье – Хворостянка на участке км 19+000 – км 38+990, расположенной в Хворостянском районе.

Начальная цена контракта составила 265,2 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета и освоены в 2022 году.

Планируется отремонтировать двухполосный участок протяженностью более 20 км, а также отремонтировать два моста — через р. Свинуха (361 м2) и через р. Чагра (682 м2). Кроме того, нужно будет установить 20 искусственных сооружений.

Подрядчик должен приступить к обязательствам не позднее 1 апреля и завершить ремонт до 1 октября будущего года.

Победитель торгов определится до 15 августа.