В Хворостянском районе в 2022 г. отремонтируют дорогу и два моста

Министерство транспорта Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу Приволжье – Хворостянка на участке км 19+000 – км 38+990, расположенной в Хворостянском районе.
Начальная цена контракта составила 265,2 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета и освоены в 2022 году.
Планируется отремонтировать двухполосный участок протяженностью более 20 км, а также отремонтировать два моста — через р. Свинуха (361 м2) и через р. Чагра (682 м2). Кроме того, нужно будет установить 20 искусственных сооружений.
Подрядчик должен приступить к обязательствам не позднее 1 апреля и завершить ремонт до 1 октября будущего года.
Победитель торгов определится до 15 августа.
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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.