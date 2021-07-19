В Сергиевском районе на ремонт дороги выделено 210 млн рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу "Урал" — Сергиевск на участке км 0+000 — км 8+170, расположенную в Сергиевском районе.

Начальная цена муниципального контракта составляет 210 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 8,1 км двухполосной дороги. Финансироваться работы будут из региональной казны. В 2021 г. на ремонт выделяют 50 млн рублей, в 2022-м — 160 млн рублей.

Подрядчик должен определиться до середины августа. Сразу после заключения контракта победитель торгов приступит к работам. Обязательства нужно выполнить до 1 октября 2022 года.