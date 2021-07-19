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Корпоративный портал ПСБ "Ньютон" получил международную премию 2021 Intranet & Digital Workplace Awards

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внутренний корпоративный портал ПСБ "Ньютон" признан лучшим по версии международной премии 2021 Intranet & Digital Workplace Awards. "Ньютон" стал победителем в номинации "Классический интранет". Жюри высоко оценило продуманный дизайн портала, ориентированность на потребности сотрудников и интеграцию с другими системами банка. В премии участвовало несколько десятков лауреатов из России, США, Германии, Великобритании и других стран.

Портал "Ньютон" является внутренней разработкой банка на основе платформы Битрикс24. Продукт объединяет в себе современное медиа, социальную сеть, внутренние сервисы и инструменты управления командой ПСБ.

Директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова отметила: "ПСБ — один из крупнейших банков страны, у нас работает более 16 тысяч человек по всей России, и все они должны иметь эффективный инструмент коммуникации. С помощью корпоративного портала "Ньютон" сотрудники могут оперативно получить необходимую информацию о новостях банка, доступ к его услугам, инструментам для руководителей и управлением собственной эффективностью. Таким образом, новый интранет "Ньютон" стал полноценным внутренним медиа с кросс-функциональными командами и внутренними сообществами, который помогает сплачивать коллектив".

Премия Intranet & Digital Workplace Awards проводится 15-й год. Участниками премии являются компании из Европы, США и Австралии, представляющие свои корпоративные порталы и системы организации цифрового рабочего места, улучшающие опыт сотрудников.

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