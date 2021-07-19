Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом IPO EMC

Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом первичного размещения ГДР United Medical Group CY PLC, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России. Компания работает под брендом "Европейский медицинский центр" и контролируется известным российским предпринимателем Игорем Шиловым. Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил приблизительно $500 млн, а доля ценных бумаг компании в свободном обращении составит примерно 44% при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован. По итогам предложения — и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован — Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании.
Заявки на участие в первичном размещении подавались клиентами группы через мобильное приложение "Открытие Брокер" с подтверждением через СМС. Упрощение процесса подачи поручений позволило снизить порог входа до 5 тысяч рублей и увеличить количество участников IPO.
За последний год это размещение стало третьей сделкой на рынках акционерного капитала, где группа "Открытие" выступила в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group и ГК "Самолет".
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие":
"Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие Брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы заявок со стороны других розничных брокеров и частных банков, участвующих в размещении.
Группа "Открытие" продолжает активное развитие направления ECM, мы усилили команду и в начале 2021 года наняли Алексея Хабарова, который возглавил направление ECM в нашем департаменте. Кроме того, очень важным фактором успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов подачу заявок на участие в сделках через мобильное приложение "Открытие Брокер". Это третья сделка на рынках акционерного капитала за последний год, где мы выступаем в качестве соорганизатора, и я уверен, что количество подобных успешных проектов с нашим участием будет только расти".
Юрий Маслов, генеральный директор "Открытие Брокер":
"Внедрение новых технологий, позволяющих клиентам с наименьшими усилиями получать ожидаемый результат, очень сильно влияет на клиентский опыт и восприятие компании. Возможность подавать заявки, не выходя из мобильного приложения, позволила большему количеству инвесторов принять участие в одном из самых интересных IPO за последнее время. Уверен, что это положительно повлияет на потребительскую лояльность, и наши клиенты получат еще более удобный сервис. Мы продолжим работать над его развитием повышая цифровизацию брокерского бизнеса группы "Открытие".
АО "Открытие Брокер" — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в 2020 г. превысил 14 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 318 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.