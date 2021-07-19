Мошенники оформили кредит на тольяттинку и уговорили перевести им деньги

В Тольятти мошенники с помощью соцсети выманили деньги у инвалида, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленники связались с 39-летней женщиной-инвалидом и убедили ее, что они являются специалистами из Пенсионного фонда и помогут ей с повышением пенсии.

Потерпевшая сообщила мошенникам свои личные данные и данные банковской карты. В результате преступники оформили на ее имя кредит около 72 тыс. руб. и кредитную карту на 39,8 тыс. рублей. Эти средства тольяттинка сняла в банке и перевела через терминалы на указанный мошенниками счет.

Региональное ГУ МВД напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными в соцсетях. Храните в тайне все конфиденциальные данные, в том числе трехзначный код с оборота банковской карты и код подтверждения операции из СМС-сообщений. Если у вас есть вопросы по поводу пенсий или социальных выплат, обратитесь в Пенсионный фонд по телефонам горячей линии. Так вы будете уверены, что общаетесь с настоящими специалистами Пенсионного фонда, а не с мошенниками. Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью сообщений в интернете. Помните, органы исполнительной и законодательной власти не решают финансовые вопросы через социальные сети.