В Самаре начинает работу уникальная архивная выставка, посвященная 100-летию Татарской АССР

Во вторник, 20 июля, в 12.00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области состоится презентация выставки к 100-летию со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.
Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика была образована 27 мая 1920 года Декретом ВЦИК и СНК РСФСР. На выставке показана ее вековая история через призму уникальных документов и фотографий, хранящихся в Государственном архиве Республики Татарстан.
Выставка уже экспонировалась в Ульяновской, Астраханской, Волгоградской областях, теперь редкие документы и кадры будут представлены в Самаре. В представленных на выставке документах содержится информация о проходившей в ТАССР коллективизации и индустриализации, строительстве крупнейших промышленных предприятий в 1930-е гг., о Великой Отечественной войне и вкладе республики в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, об эвакуации заводов и фабрик, а также о зарождении нефтедобычи на территории Татарстана в 1941–1945 гг.
Значительное место отведено развитию республики в послевоенный и последующие периоды. Документы расскажут о строительстве Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Камского автогиганта (КамАЗ), Нижнекамской ГЭС; об организации нефтепромышленного треста, о мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в ТАССР.
Уделено внимание и общественно-политической жизни республики с 1981 по 2020 годы. Это документы о принятии в 1990 году Декларации о Государственном суверенитете ТССР, избрании первого президента ТССР Минтимера Шаймиева, о праздновании 1000-летия Казани, а также об открытии в юбилейный год знаковых объектов: метро, мост Миллениум, "Татнефть Арена", парк Тысячелетия и др.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках