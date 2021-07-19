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Общество

В Самаре начинает работу уникальная архивная выставка, посвященная 100-летию Татарской АССР

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июля, в 12.00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области состоится презентация выставки к 100-летию со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика была образована 27 мая 1920 года Декретом ВЦИК и СНК РСФСР. На выставке показана ее вековая история через призму уникальных документов и фотографий, хранящихся в Государственном архиве Республики Татарстан.

Выставка уже экспонировалась в Ульяновской, Астраханской, Волгоградской областях, теперь редкие документы и кадры будут представлены в Самаре. В представленных на выставке документах содержится информация о проходившей в ТАССР коллективизации и индустриализации, строительстве крупнейших промышленных предприятий в 1930-е гг., о Великой Отечественной войне и вкладе республики в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, об эвакуации заводов и фабрик, а также о зарождении нефтедобычи на территории Татарстана в 1941–1945 гг.

Значительное место отведено развитию республики в послевоенный и последующие периоды. Документы расскажут о строительстве Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Камского автогиганта (КамАЗ), Нижнекамской ГЭС; об организации нефтепромышленного треста, о мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в ТАССР.

Уделено внимание и общественно-политической жизни республики с 1981 по 2020 годы. Это документы о принятии в 1990 году Декларации о Государственном суверенитете ТССР, избрании первого президента ТССР Минтимера Шаймиева, о праздновании 1000-летия Казани, а также об открытии в юбилейный год знаковых объектов: метро, мост Миллениум, "Татнефть Арена", парк Тысячелетия и др.

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