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Банк "Открытие": ключевая ставка к концу года составит 6,25-6,5%

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"На фоне повышенных темпов инфляции и позиции регулятора в отношении спроса как причины роста цен, а также высоких — более 7% к концу года — ожиданий рынка по ключевой ставке, Банк России с высокой вероятностью перейдет в режим умеренно-жестокой денежной политики на ближайшем заседании или заседании в сентябре. По нашим оценкам, к концу года ключевая ставка выйдет за пределы "нейтрального коридора" ключевой ставки 5-6% и составит 6,25-6,5%.

Рост ключевой ставки прежде всего приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем. Впрочем, с учетом ужесточения нормативов, удорожание коснется и потребительского беззалогового кредитования.

Инфляция по итогам июня осталась на высоком уровне, составив 0,69% м/м; годовой темп роста цен вырос до 6,5% г/г по сравнению с 6,0% г/г в мае. При этом, по оценкам "Открытие Research", треть месячного прироста цен связана исключительно с сезонным увеличением на 38% м/м стоимости турпоездок в Турцию и нехарактерным для июня ростом цен на плодоовощную продукцию на 2,4% (медиана составляет -0,7% за последние 10 лет). Годовые темпы роста цен различных компонент инфляции также не сближаются. Так, если годовой темп роста цен на непродовольственные товары длительного потребления ускорился с 8,7% в мае до 9,4% г/г, а рост цен на продовольствие (без учета сезонной продукции) ускорился с 7,7 до 8,0% г/г, то рост цен на непродовольственные товары текущего потребления и платные услуги находятся ниже целевого уровня регулятора.

С учетом замедления роста внутреннего спроса, сокращения цен на сырьевые активы в связи с распространением в мире штамма "дельта-плюс", ужесточения денежно-кредитной политики и нормативов, направленных на торможение кредитования населения, а также исчерпания действия временных факторов, мы ожидаем замедления инфляции к концу года ниже уровня 5,5%".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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