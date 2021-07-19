В Самарской области введены новые ограничения по COVID-19

Региональный оперштаб по предотвращению распространения COVID-19 выпустил новые ограничения, вступающие в действие с 20 июля.
⁃ Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался;
⁃ Запрещаются корпоративы;
⁃ Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах (только заказ еды на вынос);
⁃ Ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских (только по предварительной записи).
Полный перечень ограничительных мер будет содержаться в постановлении, опубликование которого произойдёт в ближайшие часы.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.