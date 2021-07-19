В Самарской области введены новые ограничения по COVID-19

Региональный оперштаб по предотвращению распространения COVID-19 выпустил новые ограничения, вступающие в действие с 20 июля.

⁃ Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался;

⁃ Запрещаются корпоративы;



⁃ Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах (только заказ еды на вынос);



⁃ Ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских (только по предварительной записи).

Полный перечень ограничительных мер будет содержаться в постановлении, опубликование которого произойдёт в ближайшие часы.