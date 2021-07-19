В Тольятти 20 человек будут судить за мошенничества с автостраховкой

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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение 20 местным жителям, которых подозревают в серии мошенничеств с автостраховкой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.