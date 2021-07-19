Двое любителей тратить деньги с чужих банковских карт предстанут перед судом в Тольятти

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительные заключения двум обвиняемым в краже денег с чужого банковского счета. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, местная жительница поссорилась с сожителем и решила отомстить ему. Мужчина забыл у нее дома телефон. С помощью гаджета подозреваемая получила доступ к мобильному приложению банка и похитила со счета 50 тыс. рублей.

Жертвой аналогичного преступления стала жительница Тольятти. Когда женщина уснула, безработный мужчина, состоящий на учете в наркодиспансере, вытащил из ее сумки банковскую карту и потратил с нее 8,6 тыс. рублей.