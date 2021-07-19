Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В понедельник, 19 июля, губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме ВКС провел президент РФ Владимир Путин.

Участники заседания обсудили промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития РФ и ключевых задачах на период до 2024 года. Открывая встречу, глава государства акцентировал внимание на том, что нужно объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения, предметно обсудить планы и практические шаги на рассматриваемый период.

"Несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперед, потому что всегда, даже в самое трудное время держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны, — подчеркнул президент России. — А это подъем наших регионов, городов и поселков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей — чтобы рождались дети, и у них были равные возможности для образования и развития".

На протяжении последних лет в государстве укрепляется система поддержки семей с детьми: действует система выплат, материнский капитал, снижена ставка по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми.

Опережающими темпами идет жилищное строительство. К концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн кв. м жилья. Создаются новые места в школах, в регионах страны появляется все больше вузов, а качество обучения, исследовательской деятельности в них получает признание и на международном уровне.

Практически вернулся к "доковидным" параметрам 2019 года уровень безработицы. Экономический рост по итогам года составит порядка 4%.

"Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счете именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы", — акцентировал внимание президент России.

Глава государства отметил, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей.

"Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь", — отметил президент.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин озвучил ряд новых стратегических инициатив, которые будут реализовываться в стране и станут частью единого плана достижения национальных целей. Они сформированы на основе мнений людей.

"Во время работы над инициативами мы отметили важность обратной связи с людьми. Взаимодействие с людьми стало обязательной частью нашей работы. Мы провели несколько раундов опросов в России, в том числе, и в интернете по каждой инициативе. Наиболее активно участвовали люди в возрасте от 25 до 39 лет. Их почти половина. И мнение людей стало основой формирования рейтинга для определения пакета сегодняшних предложений", — подчеркнул премьер-министр.

Именно по такому принципу — на основе мнений и инициатив людей — строится работа правительства Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Регион является одним из лидеров в стране по реализации национальных проектов. Самое активное участие в их воплощении принимают жители.

В 2018 году была сформирована Стратегия лидерства региона. В ее основу вошли более 950 тысяч предложений жителей губернии. И сегодня в ходе рабочих поездок в муниципальные районы Дмитрий Азаров встречается с людьми, чтобы обсудить ход реализации стратегии, "сверить часы" и при необходимости скорректировать приоритетные цели и задачи.

В ходе заседания Михаил Мишустин озвучил инициативы, касающиеся ключевых направлений социально-экономического развития и связывающие все нацпроекты и госпрограммы. Всего было подготовлено более 250 инициатив, 42 — были доработаны, отобраны и представлены на заседании совета. Как отметил Премьер-министр, "они призваны усилить принятые ранее решения долгосрочного характера", а также добавить гибкости социально-экономической системе.

"Все повышенные, в том числе социальные, обязательства перед людьми будут выполнены в полном объеме. Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии, а ранее принятые решения в социальной сфере будут осуществляться в проактивном режиме, — подчеркнул Михаил Мишустин. — По всей стране появится возможность в "онлайне" получать государственную услугу по оформлению выплат, пособий и справок. Работа над ее формированием идет полным ходом, как и реализация планов в рамках цифровой трансформации".