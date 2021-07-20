В протоке острова Грязи утонул мужчина

В воскресенье, 18 июля, на реке Волга в протоке острова Грязи в Волжском районе утонул 34-летний мужчина, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области. Очевидцы обнаружили на берегу озера его вещи и обратились с заявлением в полицию.

19 июля поиски проводил водолазный отряд специального назначения. После двух часов поисковых работ пропавшего мужчину водолаз обнаружил на удалении 50 метров от берега на глубине 7 метров.