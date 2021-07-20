Гендиректор "Крыльев Советов": "На "Солидарность Арене" хотим построить парк развлечений"

"Крылья Советов" разрабатывают планы по уменьшению зависимости клуба от регионального бюджета. Об этом в интервью riafan.ru сообщил генеральный директор "Крыльев" Вадим Андреев.

"Я сейчас со своими помощниками готовлю концепцию минимизации бюджетных средств. Там будет достаточно много вариантов привлечения внебюджетных источников дохода. […] Для исполнения многих идей требуется коллаборация с правительством региона и руководством стадиона. Шаги в этом направлении уже есть. Например, хотим на части территории "Солидарность Арены" построить парк развлечений американского типа "Путешествие на Марс", - рассказал Андреев.

Он также отметил, что рассматривается возможность совместных инвестиционных проектов с китайцами.

"Например, "Крылья Советов" провели бы предсезонный сбор в Поднебесной, китайские производства получили бы льготы в особой экономической зоне на территории региона, а освободившиеся средства направили на развитие клуба", - привел гендиректор один из пунктов.

Помимо этого Вадим Андреев сообщил, что титульным спонсором клуба, скорее всего, будет одна из беттинговых компаний.