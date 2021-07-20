Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий

Виталий Белоцкий назначен региональным директором операционного офиса "Самарский" Промсвязьбанка. Как сообщили в банке, он сменил Татьяну Перемышлину, которая руководила ПСБ в Самарской области последние 12 лет, а в июле 2021 г. перешла на позицию старшего вице-президента — управляющего Санкт-Петербургским филиалом банка.
В задачи Виталия Белоцкого на новом посту будет входить дальнейшее развитие бизнеса регионального подразделения и усиление позиций банка в Самарской области.
"ПСБ значительно укрепил свои позиции в регионе за последние годы. Сейчас мы уверенно входим в тройку крупнейших банков по работе с малым и средним бизнесом, значительно выросли наши портфели в корпоративном и розничном блоке. В ближайшие годы мы намерены расширить нашу долю на финансовом рынке Самарской области, продолжив активное развитие по всем направлениям — рознице, корпоративному блоку, МСБ, ОПК, private banking", — отметил Виталий Белоцкий.
Опыт Виталия Белоцкого в банковской сфере — 24 года, на протяжении последних двух лет из них он работал заместителем регионального директора по работе с корпоративными клиентами в Самаре.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.