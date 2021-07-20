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Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виталий Белоцкий назначен региональным директором операционного офиса "Самарский" Промсвязьбанка. Как сообщили в банке, он сменил Татьяну Перемышлину, которая руководила ПСБ в Самарской области последние 12 лет, а в июле 2021 г. перешла на позицию старшего вице-президента — управляющего Санкт-Петербургским филиалом банка.

В задачи Виталия Белоцкого на новом посту будет входить дальнейшее развитие бизнеса регионального подразделения и усиление позиций банка в Самарской области.

"ПСБ значительно укрепил свои позиции в регионе за последние годы. Сейчас мы уверенно входим в тройку крупнейших банков по работе с малым и средним бизнесом, значительно выросли наши портфели в корпоративном и розничном блоке. В ближайшие годы мы намерены расширить нашу долю на финансовом рынке Самарской области, продолжив активное развитие по всем направлениям — рознице, корпоративному блоку, МСБ, ОПК, private banking", — отметил Виталий Белоцкий.

Опыт Виталия Белоцкого в банковской сфере — 24 года, на протяжении последних двух лет из них он работал заместителем регионального директора по работе с корпоративными клиентами в Самаре.

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