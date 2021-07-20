"Крылья Советов" интересовались датским защитником

"Крылья Советов" проявляли интерес к 27-летнему датскому защитнику Миккелю Деслеру, пишет tipsbladet.dk. Однако футболист решил продолжить карьеру во французской "Тулузе".
27-летний воспитанник датского "Оденсе" с 2019 г. выступает за норвежский "Хёугесунн". В 2016 г. Деслер в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?