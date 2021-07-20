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Держатели карт "Мир" Россельхозбанка смогут оплачивать покупки с помощью iPhone

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 июля 2021 года держатели карт "Мир" Россельхозбанка смогут пользоваться цифровым кошельком Apple Pay для бесконтактных платежей. Apple Pay позволит совершать безопасные, защищённые и конфиденциальные платежи, не прикасаясь к кнопкам платёжного терминала и не передавая деньги из рук в руки. Безопасность каждого платежа в Apple Pay обеспечена технологиями iPhone.

Для оплаты покупки достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждый платеж через Apple Pay надёжно защищен — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого будет сформирован уникальный одноразовый код безопасности.

Платежи с помощью Apple Pay безопасны и конфиденциальны: при добавлении кредитной или дебетовой карты "Мир" в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный элемент" владельца устройства.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Чтобы настроить Apple Pay, достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту "Мир" Россельхозбанка. Apple Pay готов к использованию, как только клиент банка привяжет карту к iPhone или Apple Watch*. При этом пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает Россельхозбанк владельцам карт "Мир".

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте apple.com/ru/apple-pay/.

Подробную информацию о картах "Мир" Россельхозбанка читайте на сайте rshb.ru.

*Для того чтобы использовать карту МИР с Apple Pay, пользователям необходимо обновить операционные системы: iPhone до версии iOS 14.5; Apple Watch до версии 7.5.

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