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Футбол Спорт

На игре "Крыльев Советов" с "Ахматом" ограничат количество зрителей

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч первого тура премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ахматом" пройдет при 30% зрителей от общей вместимости стадиона, сообщает сайт самарского клуба.

На все парковки (за исключением Р1 и Р2) можно будет попасть без автопропусков и бесплатно.

Для посещения матча не требуется ПЦР-тест, однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На стадионе планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass".

Вход для болельщиков будет открыт за три часа до матча, начиная с 17:00. Будут работать все входные группы.

В связи с COVID-обстановкой все развлекательные мероприятия пройдут исключительно в чаше стадиона.

Встреча состоится 25 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 20:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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