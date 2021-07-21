На игре "Крыльев Советов" с "Ахматом" ограничат количество зрителей

Матч первого тура премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ахматом" пройдет при 30% зрителей от общей вместимости стадиона, сообщает сайт самарского клуба.
На все парковки (за исключением Р1 и Р2) можно будет попасть без автопропусков и бесплатно.
Для посещения матча не требуется ПЦР-тест, однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
На стадионе планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass".
Вход для болельщиков будет открыт за три часа до матча, начиная с 17:00. Будут работать все входные группы.
В связи с COVID-обстановкой все развлекательные мероприятия пройдут исключительно в чаше стадиона.
Встреча состоится 25 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 20:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?