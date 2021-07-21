В Самарской области ураган повредил крышу детского сада

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 июля, около 17:30, порывов ветра 16 м/с повредили фальшкровлю здания детского сада "Солнышко" на ул. Спортивная, 2а в пос. Масленниково Хворостянского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области