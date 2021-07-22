16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре родители детей-инвалидов обустраивают центр развития В тольяттинском реабилитационном центре "Виктория" появилась спортивная площадка для детей с ОВЗ В Тольятти реализуют проект "Домовенок" по оказанию помощи на дому пожилым Около 2,5 тыс. жителей региона в 2021 г. пройдут профобучение благодаря нацпроекту "Демография" В Самаре эксперты обсудили "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре"

Соцподдержка Общество

В Самаре родители детей-инвалидов обустраивают центр развития

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре готовится к открытию Центр дневной занятости и развития "Шаг вперед", основанного региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

В работе организации участвуют родители детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Все ребята с ментальными нарушениями в развитии. Им нужен постоянный уход и регулярные занятия. Воспитание таких детей — колоссальный труд.

"Родители поняли: "кто, если не мы". И стали объединяться. В 2018 году образовали региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. ВОРДИ представлена уже в 75 регионах страны. Сейчас в нашем объединении состоит порядка 200 человек. Вместе мы боремся за здоровье и комфортную жизнь наших детей в обществе", — рассказала член правления ВОРДИ Светлана Возная.

"После окончания школы ребята с особенностями в развитии погружаются в определенный вакуум. Родители продолжают их обучать, периодически посещать мастер-классы, но этого недостаточно. В Самарской области практически нет таких центров, куда бы уже взрослый человек, достигший 18 лет, смог ходить и регулярно заниматься. И мы решили создать такой центр сами", — рассказала член правления регионального отделения ВОРДИ Людмила Юдкина.

Для открытия центра город выделил первый этаж кирпичного здания по адресу ул. Ново-Вокзальная, 251А. И родители приступили к ремонту.

В будущем здесь откроют различные направления: сборка, упаковка на заказ, озеленение, цветоводство, фотостудия, мини-пекарня, швейная, столярная мастерская и гончарная. В центре ребята смогут пройти системное обучение ремеслу, которое поможет им реализовать себя и стать самостоятельными. Все это в будущем, а пока здесь голые стены. Родителям предстоит много работы.

"Пока что мы на начальном этапе, своими силами проводим демонтаж — ломаем старые перегородки, убираем доски, выносим мусор. Конечно, сделать такой ремонт без посторонней помощи невозможно. Мы уже написали больше 200 писем в различные организации. Но к сожалению, откликнулись на призыв пока только единицы", — говорит Светлана Возная.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1