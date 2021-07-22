В Самаре родители детей-инвалидов обустраивают центр развития

В Самаре готовится к открытию Центр дневной занятости и развития "Шаг вперед", основанного региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).
В работе организации участвуют родители детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Все ребята с ментальными нарушениями в развитии. Им нужен постоянный уход и регулярные занятия. Воспитание таких детей — колоссальный труд.
"Родители поняли: "кто, если не мы". И стали объединяться. В 2018 году образовали региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. ВОРДИ представлена уже в 75 регионах страны. Сейчас в нашем объединении состоит порядка 200 человек. Вместе мы боремся за здоровье и комфортную жизнь наших детей в обществе", — рассказала член правления ВОРДИ Светлана Возная.
"После окончания школы ребята с особенностями в развитии погружаются в определенный вакуум. Родители продолжают их обучать, периодически посещать мастер-классы, но этого недостаточно. В Самарской области практически нет таких центров, куда бы уже взрослый человек, достигший 18 лет, смог ходить и регулярно заниматься. И мы решили создать такой центр сами", — рассказала член правления регионального отделения ВОРДИ Людмила Юдкина.
Для открытия центра город выделил первый этаж кирпичного здания по адресу ул. Ново-Вокзальная, 251А. И родители приступили к ремонту.
В будущем здесь откроют различные направления: сборка, упаковка на заказ, озеленение, цветоводство, фотостудия, мини-пекарня, швейная, столярная мастерская и гончарная. В центре ребята смогут пройти системное обучение ремеслу, которое поможет им реализовать себя и стать самостоятельными. Все это в будущем, а пока здесь голые стены. Родителям предстоит много работы.
"Пока что мы на начальном этапе, своими силами проводим демонтаж — ломаем старые перегородки, убираем доски, выносим мусор. Конечно, сделать такой ремонт без посторонней помощи невозможно. Мы уже написали больше 200 писем в различные организации. Но к сожалению, откликнулись на призыв пока только единицы", — говорит Светлана Возная.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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