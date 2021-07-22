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Спорт

В Самаре и Тольятти пройдет регата памяти Владимира Высоцкого

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоится XXI всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого.

В Самаре регата пройдет 25 июля, а в Тольятти — 24 и 25 июля.

Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого — одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов. В 2020 г. в регате приняли участие около 700 участников на 300 судах.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ханчину. В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами ГМК-2 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет он являлся президентом "Центра-музея В.Высоцкого".

На регате разыгрывают: Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок губернатора Самарской области, переходящий Кубок главы Самары. Главный приз — сертификат на 20 тыс. руб. достанется победителю в абсолютном зачете.

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