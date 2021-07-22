Мужчина погиб во время работ в колодце в селе под Тольятти

В первой половине дня 22 июля сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти выезжали в с. Подстепки Ставропольского района для эвакуации двух пострадавших из колодца. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор центра Андрей Дербенев.

По предварительным данным, два человека занимались подключением воды в частном доме. В колодце на глубине 7 м они использовали бензиновый мотобур и надышались выхлопными газами.

Спасатели в дыхательных аппаратах спустились в колодец и эвакуировали пострадавших. По словам Андрея Дербенева, одного из них — 39-летнего мужчину спасли и передали медикам. Второй пострадавших, которому было 28 лет, погиб, не приходя в сознание.

"Спасатели призывают жителей города соблюдать элементарные правила личной безопасности. К сожалению, большинство смертей происходит из-за нарушений самых простых правил техники безопасности", — отметил Андрей Дербенев.