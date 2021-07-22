Количество самозанятых граждан в Самарской области превысило число индивидуальных предпринимателей

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на оперативном совещании правительства региона. Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Развитие малого предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, — это важный фактор стабильности для экономики региона", — подчеркнул ранее в своем послании глава губернии Дмитрий Азаров.
Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход введен с 2020 года и уже показал свою востребованность. Сейчас в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что превосходит количество индивидуальных предпринимателей в регионе — 64 158.
В топ-5 видов деятельности по количеству плательщиков налога на профессиональный доход вошли: транспорт — 11,6%, строительство — 7,46%, прочие услуги — 7,1%, услуги салонов красоты — 6,8%, услуги репетиторов — 2,4%.
"Самозанятые, наравне с предпринимателями, могут пользоваться всем комплексом мер поддержки — от консультационных услуг, образовательных программ до получения финансовой поддержки и продвижения продукции. Гарантийным фондом Самарской области разработаны специальные финансовые продукты для самозанятых в виде займа до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по ставке от 2,75%. Одной из важных мер поддержки для самозанятых является продвижение продукции. С 1 июня 2021 года по поручению губернатора мы запустили онлайн-каталог продукции самозанятых в формате витрины. Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах", — рассказал министр.
По словам Богданова, подать заявку можно буквально в один клик, заполнив небольшую анкету на сайте, при этом консультанты регионального центра помогут подобрать фотографии и составить описание для последующих успешных продаж.
Также начинающим предпринимателям предоставляется имущественная поддержка в виде рабочего места в коворкинге, который находится в региональном центре "Мой бизнес".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html