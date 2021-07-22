Количество самозанятых граждан в Самарской области превысило число индивидуальных предпринимателей

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на оперативном совещании правительства региона. Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Развитие малого предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, — это важный фактор стабильности для экономики региона", — подчеркнул ранее в своем послании глава губернии Дмитрий Азаров.

Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход введен с 2020 года и уже показал свою востребованность. Сейчас в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что превосходит количество индивидуальных предпринимателей в регионе — 64 158.

В топ-5 видов деятельности по количеству плательщиков налога на профессиональный доход вошли: транспорт — 11,6%, строительство — 7,46%, прочие услуги — 7,1%, услуги салонов красоты — 6,8%, услуги репетиторов — 2,4%.

"Самозанятые, наравне с предпринимателями, могут пользоваться всем комплексом мер поддержки — от консультационных услуг, образовательных программ до получения финансовой поддержки и продвижения продукции. Гарантийным фондом Самарской области разработаны специальные финансовые продукты для самозанятых в виде займа до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по ставке от 2,75%. Одной из важных мер поддержки для самозанятых является продвижение продукции. С 1 июня 2021 года по поручению губернатора мы запустили онлайн-каталог продукции самозанятых в формате витрины. Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах", — рассказал министр.

По словам Богданова, подать заявку можно буквально в один клик, заполнив небольшую анкету на сайте, при этом консультанты регионального центра помогут подобрать фотографии и составить описание для последующих успешных продаж.

Также начинающим предпринимателям предоставляется имущественная поддержка в виде рабочего места в коворкинге, который находится в региональном центре "Мой бизнес".