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Банк "Открытие": последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research".

"На прошлой неделе потребительские цены стабилизировались, а неделей ранее их среднедневной рост резко замедлился до уровня менее 0,01%. Замедление по сравнению с началом года, безусловно, обусловлено сезонными факторами. Однако впервые в 2021 г. на протяжении двух недель подряд инфляция находится ниже уровней сопоставимых недель 2017–2020 гг., и это может стать первым сигналом замедления текущего роста цен до уровней предыдущих лет. Отчасти резкое снижение обусловлено снижением цен на путевки в Турции, которые были оперативно включены в корзину расчета недельной инфляции с июля 2021 г. после сильного подорожания в июне, но даже с исключением их влияния тенденция резкого замедления до нормальных уровней заметна.

Если цены стабилизируются на протяжении третьей декады июля, то рост потребительских цен за месяц может сравняться с показателем годичной давности. Это произойдет впервые с июня 2020 г., за исключением лишь апреля 2021 г., когда высокий рост на 0,6% м/м был немногим ниже еще более высоких значений в апреле 2020 г. — тогда рост цен составил 0,8% м/м.

Замедление инфляции снижает вероятность существенного увеличения ключевой ставки на завтрашнем заседании Банка России. В этих условиях регулятор может принять решение продолжить мониторинг динамики цен и отложить переход ключевой ставки в область умеренно-жестких значений до следующего заседания в сентябре".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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