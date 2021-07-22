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Федеральная власть Власть и политика

Регион получит дополнительно 60,6 млн рублей для выплат за классное руководство

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств на выплаты педагогам школ за классное руководство (кураторство), в рамках госпрограммы "Развитие образования". Из резервного фонда Правительства РФ Самарской области на эти цели выделено 60,5 млн рублей.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский.

Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский отметил: "С сентября прошлого года по поручению президента России была введена специальная ежемесячная выплата школьным классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. В этом году в своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент поручил с нового учебного года установить аналогичные выплаты и для кураторов учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах. Сейчас подготовке кадров со средним профессиональным образованием, в том числе, и в Самарской области, уделяется большое внимание. Это специалисты, востребованные во всех сферах экономики, без них развитие страны невозможно. При этом, кураторы групп, как и классные руководители в школах, несут большую нагрузку не только по учебной, но и по воспитательной работе. Очень важно, что и они теперь будут получать доплату". 

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