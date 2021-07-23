Полмиллиарда выделено на ремонт дороги в Алексеевском районе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Оренбург" — Алексеевка в Алексеевском районе.

На эти цели выделено 543,4 млн рублей из областного бюджета. Средства планируется освоить в 2022 году, в период с 1 апреля по 1 октября.

Победитель торгов должен произвести работы на двухполосном участке в 16,7 км, установить 315 дорожных знаков, более 600 сигнальных столбиков, нанести разметку термопластиком и установить барьерное ограждение.