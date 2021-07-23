В Кинель-Черкассах построят новый детский сад

Администрация Кинель-Черкасского района в лице местного "Центра материально-технического обеспечения образовательных учреждений" объявила конкурс на поиск подрядчика, который разработает технический проект будущего социального объекта — детского сада на 80 мест.

Двухэтажное образовательное учреждение площадью более 1,4 тыс. м2 планируется построить на ул. Заводской (земельный участок № 17). Детский сад будет рассчитан на 80 мест.

Начальная цена контракта на разработку проектно-сметной документации составляет 3,3 млн рублей. Проектно-изыскательские работы нужно выполнить до 20 декабря 2021 года.

Детский сад будет построен в рамках программы "Укрепление муниципальной материально-технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Кинель-Черкасского района" на 2016–2024 годы".