В Кинель-Черкассах построят новый детский сад

Администрация Кинель-Черкасского района в лице местного "Центра материально-технического обеспечения образовательных учреждений" объявила конкурс на поиск подрядчика, который разработает технический проект будущего социального объекта — детского сада на 80 мест.
Двухэтажное образовательное учреждение площадью более 1,4 тыс. м2 планируется построить на ул. Заводской (земельный участок № 17). Детский сад будет рассчитан на 80 мест.
Начальная цена контракта на разработку проектно-сметной документации составляет 3,3 млн рублей. Проектно-изыскательские работы нужно выполнить до 20 декабря 2021 года.
Детский сад будет построен в рамках программы "Укрепление муниципальной материально-технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Кинель-Черкасского района" на 2016–2024 годы".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))