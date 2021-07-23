Председатель облправительства: "В Самаре пляжей должно быть не девять, а по меньшей мере 15"

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил проработать вопрос безопасности на несанкционированных пляжах в Самаре. Поручение было дано в четверг, 22 июля, на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Представители регионального центра ГИМС ГУ МЧС РФ сообщили, что с начала купального сезона в регионе произошло 50 инцидентов на водоемах, 39 — с трагическим исходом.
Основными причинами стали купание в необорудованных местах, употребление алкогольных напитков и оставление детей без присмотра. Комиссия приняла решение рекомендовать главам усилить практику по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение требований безопасности на водных объектах, провести дополнительные инструктажи спасателей, создать новые спасательные посты в традиционных местах массового отдыха на воде.
Представители Самары доложили участникам заседания, что в городе действуют девять санкционированных пляжей, где оборудованы посты спасателей, установлено оборудование, завезен песок и регулярно проводятся исследования воды, в опасных местах установлены аншлаги.
"Тем не менее эти летом на неорганизованных пляжах Самары погибло 17 человек. В городе девять санкционированных пляжей, и еще больше несанкционированных. Это остров Зелёненький, территория на правом берегу Волги. Прошу проработать вопрос по организации в этих местах дополнительных спасательных постов. В таком городе, как Самара, пляжей должно быть не девять, а по меньшей мере 15", — сказал председатель областного правительства.
Члены комиссии также рассмотрели вопрос обеспечения работы добровольных пожарных команд. В настоящее время в Самарской области действуют 158 таких команд, в общей сложности это 841 человек. Добровольные команды работают в тесном взаимодействии с подразделениями государственной противопожарной службы и участвуют наряду с ними в тушении пожаров. За первое полугодие 2021 года добровольцы выезжали на тушение огня 769 раз, и в 546 случаях прибывали на место пожаров первыми.
Глава областного кабмина призвал глав городов и районов поддерживать деятельность пожарных команд, своевременно решать вопросы их материально-технического обеспечения.
Первый вице-губернатор напомнил, что по решению Правительства региона для добровольных пожарных команд региона закупается 10 единиц пожарной техники: "Принцип распределения автомобилей будет следующим: технику получат те муниципалитеты, которые заинтересованы в развитии добровольных пожарных команд. Помогать будем тем, кто сам активно работает".
Еще девять машин добровольным пожарным передало региональное министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.