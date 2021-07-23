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Облправительство Власть и политика

Председатель облправительства: "В Самаре пляжей должно быть не девять, а по меньшей мере 15"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил проработать вопрос безопасности на несанкционированных пляжах в Самаре. Поручение было дано в четверг, 22 июля, на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Представители регионального центра ГИМС ГУ МЧС РФ сообщили, что с начала купального сезона в регионе произошло 50 инцидентов на водоемах, 39 — с трагическим исходом.

Основными причинами стали купание в необорудованных местах, употребление алкогольных напитков и оставление детей без присмотра. Комиссия приняла решение рекомендовать главам усилить практику по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение требований безопасности на водных объектах, провести дополнительные инструктажи спасателей, создать новые спасательные посты в традиционных местах массового отдыха на воде.

Представители Самары доложили участникам заседания, что в городе действуют девять санкционированных пляжей, где оборудованы посты спасателей, установлено оборудование, завезен песок и регулярно проводятся исследования воды, в опасных местах установлены аншлаги.

"Тем не менее эти летом на неорганизованных пляжах Самары погибло 17 человек. В городе девять санкционированных пляжей, и еще больше несанкционированных. Это остров Зелёненький, территория на правом берегу Волги. Прошу проработать вопрос по организации в этих местах дополнительных спасательных постов. В таком городе, как Самара, пляжей должно быть не девять, а по меньшей мере 15", — сказал председатель областного правительства.

Члены комиссии также рассмотрели вопрос обеспечения работы добровольных пожарных команд. В настоящее время в Самарской области действуют 158 таких команд, в общей сложности это 841 человек. Добровольные команды работают в тесном взаимодействии с подразделениями государственной противопожарной службы и участвуют наряду с ними в тушении пожаров. За первое полугодие 2021 года добровольцы выезжали на тушение огня 769 раз, и в 546 случаях прибывали на место пожаров первыми.

Глава областного кабмина призвал глав городов и районов поддерживать деятельность пожарных команд, своевременно решать вопросы их материально-технического обеспечения.

Первый вице-губернатор напомнил, что по решению Правительства региона для добровольных пожарных команд региона закупается 10 единиц пожарной техники: "Принцип распределения автомобилей будет следующим: технику получат те муниципалитеты, которые заинтересованы в развитии добровольных пожарных команд. Помогать будем тем, кто сам активно работает".

Еще девять машин добровольным пожарным передало региональное министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

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