Дмитрий Азаров и Михаил Спичак обсудили развитие "Арконик СМЗ"

В четверг, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО "Арконик СМЗ" Михаил Спичак обсудили вопросы развития предприятия, внедрения современных технологических линий и участие завода в государственных программах и проектах.

АО "Арконик СМЗ" — одно из крупнейших предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов в России. Его продукция применяется в авиационной, космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортном машиностроении и других отраслях. На заводе трудится более трех тысяч человек.

"Несмотря на пандемию, в прошлом году нам удалось добиться рекордных объемов выпускаемой продукции — мы произвели 245 тысяч тонн полуфабрикатов. Это лучший результат завода за последние 30 лет", — отметил Михаил Спичак.

Компания рассчитывает и дальше увеличивать объемы производства — на 120 тыс. т к 2026 году за счет модернизации оборудования и внедрения современных технологических линий, которые отвечают передовым экологическим стандартам. Кроме того, по итогам успешной реализации рассматриваемого в данный момент инвестиционного проекта предприятие усилит текущие рыночные позиции за счет производства прокатной продукции большей ширины. При этом дополнительно планируется создать более ста новых рабочих мест. Общий объем инвестиций может составить порядка $100 млн.

Впервые компания поделилась планами о вложении дополнительных средств в развитие предприятия во время встречи губернатора с руководством "Арконик СМЗ" еще во время Петербургского международного экономического форма, который состоялся в начале лета этого года.

"Предприятие сегодня активно развивается, внедряя современные производственные технологии и реализуя новые проекты. Сейчас руководство "Арконик СМЗ" рассматривает возможности вложения дополнительных инвестиций и увеличения объемов производства, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Я рад тому, что предприятие с богатой историей и славными традициями, заложенными многими поколениями металлургов, ставит амбициозные цели и стремится их достичь. В этом я крайне заинтересован. "Арконик СМЗ" сегодня является крупным налогоплательщиком в областной бюджет, что в конечном счете отражается на благополучии не только работников самого предприятия, но и на всех жителях Самарской области", — отметил глава региона.

Предприятие "Арконик СМЗ" намерено стать партнером Научно-образовательного центра "Инженерия будущего". С соответствующей инициативой к губернатору, председателю наблюдательного совета НОЦ обратился Михаил Спичак.

Дмитрий Азаров инициативу поддержал и отметил, что такое взаимодействие позволит совершенствовать производственную базу, участвовать в разработке новых научно-практических проектов, подбирать квалифицированные кадры.