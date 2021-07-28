В июле сразу в 13 самарских офисах Сбербанка открылись точки по продаже кофе: баристы предлагают небольшое меню напитков из 10 позиций и несколько вариантов для легкого перекуса, кофе можно выпить за столиком или взять на вынос.

Специальный корреспондент "Волга Ньюс" познакомился с новым сервисом и рассказывает, кому это будет интересно, и зачем вообще делать кофейню1 в банковском офисе.

Казалось бы, сколько причин сегодня идти в банк, когда любые операции можно провести онлайн прямо в приложении смартфона? Возможно, немного. Но новость о том, что в Сбербанке теперь есть даже маленькие кофейни, позволила иначе взглянуть на само понятие "банковский офис". Чтобы посмотреть на новый уровень общения компании и клиента, когда внимание уделяется не только товарам и услугам, но и комфорту, мы выбрали обновленный офис Сбербанка по адресу: ул. Мичурина, 52.

В данном офисе Сбербанка нет даже привычных кассовых окошек: клиента и представителя компании разделяет только небольшой стол. Следуя заветам компании, новые офисы продолжают "убирать барьеры" между своими услугами и клиентами.

В отделениях появилась демонстрационная площадка, где представлены актуальные новинки от компаний экосистемы Сбера, в том числе и голосовой ассистент, и устройства для умного дома, и тв-медиацентр2. Здесь можно познакомиться с новыми услугами компании и попробовать сервисы компаний экосистемы. В офисе, например, можно отправить и получить посылку3: постамат и все необходимое для упаковки находится прямо там. Сориентируют и помогут во всем сотрудники Сбербанка.

Стоит заметить, что офис Сбербанка — это не всегда только банковский офис, теперь это может быть и пространство, где можно провести рабочую встречу. Не забывают и о юных посетителях. Например, в офисе Сбербанка на Мичурина, 52 для детей организована специальная зона с мини-экраном, где транслируют увлекательный контент, а для родителей — кофейня.

Кофейню в Сбере лучше назвать кофепоинтом: совсем небольшой уголок с кофемашинами, витринами и профессиональными баристами. В том же офисе банка на Мичурина, 52 рядом располагаются пара столиков и диванчиков. Примечательно, что столики оснащены розетками и беспроводной зарядкой для смартфонов. Меню состоит из классических позиций — эспрессо, американо, капучино, латте, флэт-уайт, раф, дополненных специальными предложениями — лавандовый раф и раф апельсин-шафран. Для поклонников чая — черный, зеленый, фруктовый. По желанию можно взять и какао или дополнить напиток сиропом Напитки подают в бумажных стаканчиках.

Конечно, кофейня в офисе Сбербанка рассчитана не столько на долгие встречи с друзьями за чашечкой кофе, сколько на приятное времяпрепровождение в ожидании, или еще лучше — утренний или обеденный кофе по дороге. Это очень удобный формат в современном быстром темпе жизни, когда утром перед работой можно зайти в соседний офис Сбербанка и взять отличный напиток.

Список кофепоинтов в офисах Сбербанка в Самаре:

ул. Советская/Победы, 2/144, первый этаж

ул. Агибалова, 78

ул. Революционная, 126, нежилое помещение н2

ул. Владимирская, 35

Советский район, квартал 610, ул. Вольская/ул. 22 Партсъезда, дом 9/33

ул. Победы, 104

ул. Аэродромная, 50

ул. Стара-Загора, 139

ул. Советской Армии, 239

ул. Мичурина 52

пр-т Кирова, 130

ул. Гагарина, 19

ул. Самарская, 207

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