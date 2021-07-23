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РГС Банк запустил новую программу кредитования для автодилеров "Мультибренд ЛАЙТ"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк, банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса, дополнил кредитную линейку для дилеров новым экспресс-продуктом "Мультибренд ЛАЙТ". Условия программы позволяют клиентам предоставить меньший пакет документов, упростить стандартные проверки и в разы увеличить скорость рассмотрения заявки. Среди прочих возможностей продукта — небольшие суммы займа и более короткий период кредитования.

Фото: предоставлено РГС Банком

"Мультибренд ЛАЙТ" — это целевое кредитование автодилеров, имеющих несколько брендов в портфеле, под залог отгруженных автомобилей. На основе присланных дилерами реестров транспортных средств происходит финансирование в размере стоимости всех авто из списка. Залог учитывается VIN-by-VIN и регистрируется в реестре залогов движимого имущества. Дилер производит погашение автомобилей в произвольном порядке (без принципа FIFO).

От продукта "Мультибренд" РГС Банка программу "Мультибренд ЛАЙТ" отличает упрощенная система финансового анализа заемщика и сокращенный пакет документов. Срок кредитования по программе составляет до 12 месяцев, срок траншей — до 181 дня. Временные рамки зависят от показателей среднемесячной выручки клиентов. Опционально возможно досрочное погашение на полную сумму единицы техники, приобретенной за счет кредитных средств. Максимальная сумма кредита в рамках программы составляет 80 млн рублей.

"Обслуживание предприятий из сферы автобизнеса является приоритетом РГС Банка, поэтому значительное внимание мы уделяем постоянному анализу рынка для подготовки наиболее актуальных кредитных программ. Дилерам зачастую бывает необходимо оперативное финансирование на небольшие суммы, поэтому, увидев эту потребность, мы создали подходящий продукт, который показал отличные результаты. Гибкая система кредитования по программе позволила в 3 раза сократить стандартный срок рассмотрения заявки (с двух недель до 4 дней) и значительно упростить условия его предоставления", — отметила Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка.

Услуга предоставляется официальным дилерам, зарегистрированные в РФ, с организационно-правовой формой ООО, АО, ПАО или ИП (при наличии формы 1 и 2, на стандартной системе налогообложения).

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка "Открытие" с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России.  К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в "один клик". Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж — маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "ruBBB+". www.rgsbank.ru

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