Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":
"В соответствии с ожиданиями рынка Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п. до 6,5%. Это обусловлено тем, что показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значительно выше 4% в годовом выражении. Это, по мнению Банка России, отражает тот факт, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.
В соответствии с новым прогнозом регулятора средний уровень ключевой ставки с 26 июля до конца года может составить до 7,1%. Это означает, что Банк России не исключает ее повышения до конца 2021 г. вплоть до 7,5%. Новый прогноз по инфляции предполагает лишь несущественное ее замедление к концу года до 5,7–6,2%, а также превышение инфляции целевого уровня в 2022 г. — прогноз пересмотрен до уровня 4–4,5%. Прогноз роста ВВП в реальном выражении в 2021 г. был повышен c 3–4% до уровня 4–4,5% главным образом за счет увеличения роста потребления домохозяйств с 9,2–10,2% до 10,1–11,1% и динамики экспорта с 0,2–2,2% до 2,6–4,6% при практически неизменном прогнозе роста импорта в реальном выражении. Интересно, что прогноз прироста импорта в долларовом выражении в 2021 г. был увеличен с 15% до 22%.
Агрессивное повышение ключевой ставки не остановило резкое замедление темпов инфляции на протяжении двух недель и замедление темпа роста обрабатывающей промышленности по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. с 11,4% в марте до 4,3% в июне. Следующее решение Банка России в сентябре во многом предопределит то, насколько эти тенденции окажутся устойчивыми в июле–августе".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.