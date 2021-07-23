Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"В соответствии с ожиданиями рынка Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п. до 6,5%. Это обусловлено тем, что показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значительно выше 4% в годовом выражении. Это, по мнению Банка России, отражает тот факт, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.

В соответствии с новым прогнозом регулятора средний уровень ключевой ставки с 26 июля до конца года может составить до 7,1%. Это означает, что Банк России не исключает ее повышения до конца 2021 г. вплоть до 7,5%. Новый прогноз по инфляции предполагает лишь несущественное ее замедление к концу года до 5,7–6,2%, а также превышение инфляции целевого уровня в 2022 г. — прогноз пересмотрен до уровня 4–4,5%. Прогноз роста ВВП в реальном выражении в 2021 г. был повышен c 3–4% до уровня 4–4,5% главным образом за счет увеличения роста потребления домохозяйств с 9,2–10,2% до 10,1–11,1% и динамики экспорта с 0,2–2,2% до 2,6–4,6% при практически неизменном прогнозе роста импорта в реальном выражении. Интересно, что прогноз прироста импорта в долларовом выражении в 2021 г. был увеличен с 15% до 22%.

Агрессивное повышение ключевой ставки не остановило резкое замедление темпов инфляции на протяжении двух недель и замедление темпа роста обрабатывающей промышленности по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. с 11,4% в марте до 4,3% в июне. Следующее решение Банка России в сентябре во многом предопределит то, насколько эти тенденции окажутся устойчивыми в июле–августе".