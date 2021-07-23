В регионе переустроят высоковольтные линии при строительстве трех стратегических проектов

В пятницу, 23 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Главной темой заседания стало переустройство высоковольтных линий при реализации проектов строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", реконструкции автомобильной дороги Тольятти — Ягодное, железнодорожного пути от станции Тольятти КбшЖД до границы площадки ОЭЗ "Тольятти".

Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников, комплекс работ по поочередному переустройству ВДН-1 и ВДН-2 будет проводиться в три этапа согласно почасовому графику производства работ. Период проведения — с 27 июля по 14 августа.

В это время будут последовательно отключаться линии напряжения, которые снабжают электричеством ООО "Автоград-Водоканал", обеспечивающей технической и питьевой водой потребителей Автозаводского района Тольятти, производственные площади АО "АвтоВАЗ" и ТЭЦ ВАЗа.

"Для координации деятельности всех участников мероприятий создан оперативный штаб, который возглавит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов", — отметил первый вице-губернатор.

В период проведения работ возможны временные ограничения подачи воды в Автозаводском районе. Согласно графикам аварийной готовности, максимальное время восстановления электроснабжения составит до трех часов, то есть возможные перебои с водой будут носить краткосрочный характер. Большинство сотрудников АвтоВАЗа в этот период будет находиться в корпоративном отпуске, что позволит минимизировать возможные неудобства для коллектива и производственного процесса.

Стрельников подчеркнул, что на случай возникновения внеплановых ситуаций определена спецтехника и сформированы аварийные бригады, которые будут осуществлять дежурство во время проведения работ по переносу сетей. В случае ограничения подачи водоснабжения ТЭЦ ВАЗа готова обеспечить запас воды для производственных нужд и отпуска потребителям (АО "Тэвис" и АО "АвтоВАЗ").

Автоград-Водоканал располагает тремя рабочими резервуарами питьевой воды, запас в которых более 52 тыс. куб. м (часовой расход всех потребителей ООО "АВК" составляет 7,2 тыс. куб. м/час). В случае ограничения или прекращения водоснабжения будет организован подвоз воды населению. Для этих целей в Тольятти имеется 37 единиц техники общим объемом порядка 300 м³.

На штабе прозвучали рекомендации сетевым организациям электроснабжения на период производства работ по переустройству высоковольтных линий не производить плановых отключений, переключений или ограничений режимов работ электрических сетей или объектов энергосистемы в указанной зоне.

"Прошу всех членов штаба участвовать в координации этой крайне важной работы. В достаточно короткий промежуток времени мы решаем задачу по обеспечению устойчивого энергоснабжения сразу трех стратегических проектов", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кроме того, на заседании штаба был рассмотрен вопрос, касающийся реализации энергетической стратегии РФ на территории нашего региона. Документом предусмотрена задача по переходу к 2035 году оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов электросетевого хозяйства (классом напряжения 220 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 25 МВт и более) на 100-процентное дистанционное управление.

Виктор Кудряшов рекомендовал электроснабжающим компаниям при формировании инвестиционных программ учитывать положения и требования Энергетической стратегии Российской Федерации.