Банк "Открытие" предлагает сэкономить на заправке и оплате такси с Opencard Плюс и Opencard Премиум

Банк "Открытие" продлил действие спецпредложений при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами "Плюс" и "Премиум" — скидки составляют до 30%.

До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition банка "Открытие" будет действовать скидка 10% при оплате топлива в Яндекс. Навигаторе, Яндекс. Заправки, Яндекс. Карты. При оплате этой картой поездок в Яндекс Go и Яндекс Такси до 31 декабря 2021 года держатель получит повышенный кешбэк до 30%.

При оплате топлива картой Visa Signature банка "Открытие" в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%. При оплате этой же картой поездок на такси в Gett до 30 сентября скидка составит 30%.

Также все держатели Opencard получают:

— бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard;

— кэшбэк до 3% на все покупки;

— снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии;

— бесплатное страхование в путешествиях по России и миру;

— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

— повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.