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Банк "Открытие" предлагает сэкономить на заправке и оплате такси с Opencard Плюс и Opencard Премиум

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" продлил действие спецпредложений при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами "Плюс" и "Премиум" — скидки составляют до 30%.

До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition банка "Открытие" будет действовать скидка 10% при оплате топлива в Яндекс. Навигаторе, Яндекс. Заправки, Яндекс. Карты. При оплате этой картой поездок в Яндекс Go и Яндекс Такси до 31 декабря 2021 года держатель получит повышенный кешбэк до 30%.

При оплате топлива картой Visa Signature банка "Открытие" в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%. При оплате этой же картой поездок на такси в Gett до 30 сентября скидка составит 30%.

Также все держатели Opencard получают:

— бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard;

— кэшбэк до 3% на все покупки;

— снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии;

— бесплатное страхование в путешествиях по России и миру;

— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

— повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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