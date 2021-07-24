Юную тольяттинку задержали за кражу золота у родственницы

В Тольятти полицейские задержали 18-летнюю девушку по подозрению в краже золота, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 45-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что из ее квартиры пропали золотые украшения стоимостью 50 тыс. рублей.

Как выяснилось, потерпевшая живет в квартире с еще двумя родственниками. Позже полицейские выяснили, что к краже может быть причастна племянница соседки, которая имела ключи от квартиры и приходила навещать пожилую родственницу.

Когда девушку задержали, она не отрицала вину и призналась, что похитила золото, когда дома никого не было, а потом сдала украшения в ломбард. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").