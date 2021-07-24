Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв

В субботу, 24 июля, в возрасте 44 лет скоропостижно скончался заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.

Последние две недели врачи боролись за его жизнь.

"Для многих из нас за время совместной работы Дмитрий стал не только коллегой, но и хорошим другом, соратником. Энергичный, открытый, инициативный, всегда готовый прийти на помощь. Дмитрий рука об руку с коллегами каждый день делал наш банк лучше, делился своими профессиональными знаниями и опытом, создавал яркие проекты международного уровня, помогал клиентам в решении самых неординарных задач", — сообщает пресс-служба Поволжского банка Сбербанка.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия.