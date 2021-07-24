Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв

В субботу, 24 июля, в возрасте 44 лет скоропостижно скончался заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.
Последние две недели врачи боролись за его жизнь.
"Для многих из нас за время совместной работы Дмитрий стал не только коллегой, но и хорошим другом, соратником. Энергичный, открытый, инициативный, всегда готовый прийти на помощь. Дмитрий рука об руку с коллегами каждый день делал наш банк лучше, делился своими профессиональными знаниями и опытом, создавал яркие проекты международного уровня, помогал клиентам в решении самых неординарных задач", — сообщает пресс-служба Поволжского банка Сбербанка.
Мы выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.