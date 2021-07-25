Сотрудника тольяттинской комиссионки подозревают в хищении денег работодателя

В Тольятти 23-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 34-летний индивидуальный предприниматель во время ревизии в своем комиссионном магазине обнаружил недостачу более 270 тыс. рублей.

Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен администратор торговой точки. По версии следствия, молодой человек воспользовался служебным положением — оформлял фиктивные залоговые чеки и похищал деньги из кассы.

Подозреваемый, которого ранее уже судили за незаконный оборот наркотиков, признал вину. Правоохранители выявили 35 фактов хищения с февраля по май 2021 года.