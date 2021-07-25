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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" - 1:2

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 июля, в Самаре "Крылья Советов" сыграли с "Ахматом" из Грозного.

Фото: kc-camapa.ru

Счет открыли гости на шестой минуте матча. А на 20 минуте футболисты "Ахмата" забили второй гол.

На 48 минуте встречи Сарвели забил первый гол в ворота "Ахмата".

В итоге футболисты из Грозного обыграли волжан со счетом 2:1.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут на своем поле 30 июля со "Спартаком" из Москвы.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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