"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" - 1:2

В воскресенье, 25 июля, в Самаре "Крылья Советов" сыграли с "Ахматом" из Грозного.

Счет открыли гости на шестой минуте матча. А на 20 минуте футболисты "Ахмата" забили второй гол.

На 48 минуте встречи Сарвели забил первый гол в ворота "Ахмата".

В итоге футболисты из Грозного обыграли волжан со счетом 2:1.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут на своем поле 30 июля со "Спартаком" из Москвы.