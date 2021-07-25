"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" - 1:2

В воскресенье, 25 июля, в Самаре "Крылья Советов" сыграли с "Ахматом" из Грозного.
Счет открыли гости на шестой минуте матча. А на 20 минуте футболисты "Ахмата" забили второй гол.
На 48 минуте встречи Сарвели забил первый гол в ворота "Ахмата".
В итоге футболисты из Грозного обыграли волжан со счетом 2:1.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут на своем поле 30 июля со "Спартаком" из Москвы.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?