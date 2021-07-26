Самарский рапирист Кирилл Бородачев не сумел пробиться в полуфинал Олимпиады

Самарский рапирист Кирилл Бородачев в 1\4 финала в упорной борьбе проиграл Чунг Ка Лонг (Гонконг), передает пресс-служба областного минспорта.

По итогам турнира счет — 14:15.

Напомним, в 1/8 финала Бородачев победил Ника Иткина (США) со счетом 15:13. Ранее Иткин выбил из борьбы его брата Антона Бородачева, нанеся поражение в 1/16 финала со счетом 15:11.

Таким образом, братья Бородачевы завершили выступление в личном турнире. Впереди — командные соревнования рапиристов 1 августа.