В 2022 г. в Борском районе отремонтируют дорогу

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Отрадный — Богатое" — Борское на участке км 39+000 — км 47+325, расположенную в Борском районе.

Общая протяженность двухполосного участка под ремонт — 6,9 км. Помимо подготовительных и земляных работ подрядчик должен будет установить 5 железобетонных труб, 82 дорожных знака, около 200 сигнальных столбиков и 184 метра погонного ограждения.

Начальная цена контракта составила 182,4 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета и освоены в 2022 году. Победитель торгов должен приступить к работам 1 апреля и завершить до 1 октября.