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РСХБ назвал самые популярные инвестиционные продукты

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Россельхозбанк проанализировал поведение частных инвесторов в 1 полугодии 2021 года. Самыми популярными инструментами стали облигации банка: по итогам размещения в феврале–марте на сумму 5 млрд, 1/3 от предложенного объема выкупили клиенты, имеющие ранее открытые брокерские счета.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Предпочитая консервативные стратегии, клиенты РСХБ делают ставку на понятные и надежные инвестиционные решения. Порядка 4 тыс. клиентов выкупило облигации банка на сумму почти 5 млрд по итогам выпусков, состоявшихся в 1 и 2 кварталах 2021 года.

"Россельхозбанк на регулярной основе предлагает инвесторам принять участие в размещении своих облигаций и облигаций корпоративных клиентов. Основной приток физических лиц на брокерское обслуживание обеспечивает продажа этих долгосрочных инструментов. Размещение очередного выпуска облигаций РСХБ для населения планируется провести в августе 2021 г. При этом мы рассматриваем и варианты с облигациями, номинированными в долларах США: клиенты часто обращаются с запросами о предоставлении инструментов с долларовой доходностью", − комментирует начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Клиенты также активно приобретают облигации банка на индивидуальные инвестиционные счета: по итогам 1 полугодия 2021 года получено 2 тыс. поручений (40% от всех поручений).

В целом в 2021 году темп прироста клиентов РСХБ-БРОКЕР увеличился на 35%, а среднее количество активных клиентов увеличилось на 75% (в 2021 году — 1775 клиентов, в 2020 — 1015).

Клиентская база брокерского обслуживания по итогам 2 квартала 2021 года составила 24,8 тыс. клиентов, за год рост количества клиентов составил 75%. Отмечается рост числа молодых начинающих инвесторов. Доля новых клиентов в возрасте до 35 лет увеличилась в 5,4 раза, по сравнению с 2020 годом.

"Задача РСХБ − предоставлять качественный сервис и индивидуальные продукты широкому кругу инвесторов, в том числе и клиентам, ранее не имевшим опыт финансирования. Для упрощения доступа к рынку и улучшения клиентского опыта мы особое внимание уделяем мобильному приложению РСХБ-БРОКЕР: внедряются неторговые сервисы, чтобы приложение смогло заменить личный кабинет инвестора по всему спектру вопросов. Расширяется список транслируемых в приложении индикаторов, упрощающих принятие торговых решений: уже внедрены дивидендные и купонные календари, ожидаемая дивидендная доходность, индикаторы P/BV, ROE, оценка P/E. В ближайшее время банк планирует предоставить своим клиентам возможность приобретать иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже. В сентябре планируется запуск единого счёта по всем рынкам и торговым площадкам", − добавляет Григорян.

Гид потребителя

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