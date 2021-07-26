Тольяттинца будут судить за пьяное убийство знакомого

Прокуратура Комсомольского района Тольятти направила в суд уголовное дело Д., обвиняемого в убийстве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, вечером 29 апреля 2021 г. около дома в Комсомольском районе Д. выпивал со знакомым и поссорился с ним. В результате мужчина избил оппонента, из-за чего пострадавший скончался. После этого Д. скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.