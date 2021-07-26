Стартовала летняя школа Банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам

100 студентов из 27 регионов и 48 вузов стали участниками летней школы Банка ВТБ и Высшей школы экономики по направлению "Финансы и кредит" — "Финансы. Инвестиции в будущее". Ежегодные школы — это образовательные форумы, на которые приглашаются успешно прошедшие дополнительный конкурс участники олимпиады "Я — профессионал", одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

С 26 по 28 июля представители Банка ВТБ и специалисты НИУ ВШЭ проведут серию профильных лекций и мастер-классов. В этом году темами выступлений станут инновации в проектном финансировании, особенности финансирования девелоперских проектов, рынок M&A, цифровая трансформация продуктов для розничного, среднего и малого бизнеса. Также в программу школы включена бизнес-игра "Вызов", в ходе которой участники смогут определить свой уровень компетенций в сфере финансов и составить индивидуальный план профессионального развития. Кроме того, ребят ждут карьерные консультации, которые помогут узнать, как построить карьеру в Банке ВТБ.

"Сегодня финансовые сервисы находятся на пересечении всех клиентских путей. Развитие навыков и компетенций в этой индустрии — гарант востребованности на рынке труда и отличных карьерных перспектив. ВТБ не первый год активно поддерживает молодых специалистов, которые выбрали для себя сферу финансов в качестве будущей профессии, и делится с ними экспертизой и лучшими практиками. Для нас — это возможность на раннем этапе найти и "прокачать" достойных кандидатов, которые в перспективе смогут стать частью нашей команды", — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

"На летних школах Банка ВТБ и НИУ ВШЭ участники получают шанс познакомиться с одним из ключевых работодателей страны и зарекомендовать себя как молодого, но уже умеющего думать и решать самые разные задачи специалиста. Главная цель, которую мы поставили, разрабатывая образовательные программы, — показать новые горизонты и дать ориентиры для больших личных целей и профессиональных свершений. Участников школы по финансам и кредиту всегда отличает умение мыслить, склонность к стратегическому планированию, внимание к деталям и жадный до знаний ум. За несколько дней вы можете создать живую социальную сеть — совершенно уникальную. Будьте смелыми, знакомьтесь друг с другом — заводите полезные контакты, которые пригодятся вам в будущем", — отметила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят ежегодную школу по финансовому направлению для участников олимпиады "Я — профессионал". С момента запуска олимпиады в 2017 году Банк ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика". За это время в сезонных школах приняли участие около 800 студентов из более 40 регионов РФ.