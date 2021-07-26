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ВТБ начал выпускать премиальную карту Mir Supreme

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ одним из первых на рынке запустил новую карту для клиентов премиального сегмента Mir Supreme. Ее владельцам доступен повышенный кешбэк в размере 10% по наиболее популярным категориям покупок и специальные предложения от партнеров.

В рамках стратегии по развитию цифровых каналов ВТБ начал выпуск Mir Supreme в цифровом формате. Оформить карту можно всего в несколько кликов в ВТБ Онлайн, а в дальнейшем ее также можно будет выпустить на пластиковом носителе в премиальном дизайне.

Карта доступна в пакетах услуг "Привилегия" и "Прайм+" и дает своим владельцам двойные преимущества, предоставляемые национальной платежной системой "Мир" и банком ВТБ. Продукт предусматривает повышенный кешбэк в самых востребованных категориях трат: при покупках в супермаркетах, оплате счета в ресторанах и кафе и при пользовании услугами такси на счет пользователю возвращается 10% от суммы покупок.

Также владельцы Mir Supreme могут подключить программу лояльности ВТБ и совершать покупки у партнеров программ на особо выгодных условиях. Кроме того, в рамках премиального обслуживания ВТБ клиенты сегментов "Привилегия" и "Прайм+" могут пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру и другими преимуществами.

"Исследования потребительского поведения среди клиентов премиального сегмента показывают, что больше всего транзакций они совершают в ресторанах и супермаркетах, а также часто заказывают такси. Карта Mir Supreme позволит им получать максимальный кешбэк за покупки в этих категориях. ВТБ одним из первых предоставляет своим клиентам возможность оформить новую карту и воспользоваться этими привилегиями. В соответствии со стратегией банка, сфокусированной на развитии цифровых продуктов, мы предлагаем выпустить Mir Supreme в цифровом формате всего за несколько секунд и сразу получить все преимущества, к которым она дает доступ. Достаточно лишь добавить ее в одно из платежных приложений на смартфоне — в том числе в Apple Wallet, — и зарегистрировать в программе лояльности ПС "Мир", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Гид потребителя

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