Мотоциклист врезался в Audi в Тольятти

В понедельник, 21 июля, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:20 30-летний мотоциклист двигался по ул. Никонова в направлении ул. Ингельберга. В районе дома № 136 по ул. Никонова он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным Audi Q3 под управлением 58-летней женщины, которая поворачивала налево.
В результате мотоциклиста госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!