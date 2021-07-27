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ДТП Происшествия

Мотоциклист врезался в Audi в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 июля, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 19:20 30-летний мотоциклист двигался по ул. Никонова в направлении ул. Ингельберга. В районе дома № 136 по ул. Никонова он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным Audi Q3 под управлением 58-летней женщины, которая поворачивала налево.

В результате мотоциклиста госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.  

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